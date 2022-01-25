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Зеленський назвав вивезення дипломатів з Києва частиною дипломатичної гри

Вівторок, 25 січня 2022, 20:08

Президент Володимир Зеленський вважає вивезення з Києва частини дипломатів окремих країнам Заходу тонкощами складної дипломатичної гри.

Як повідомляє  "Європейська правда", про це Зеленський сказав у своєму відеозверненні на Facebook-сторінці у п’ятнцию.

"Посольства країн ЄС та багатьох інших залишають усіх своїх працівників в Україні. А те, що деякі країни вивозять частину своїх дипломатів, ще зовсім не означає неминучу ескалацію і є тонкощами складної дипломатичної гри.

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Разом з партнерами ми працюємо спільно і діємо єдиною командою", - зазначив глава держави.

Як повідомлялося, низка країн ЄС не мають наміру наслідувати приклад США і Британії і евакуйовувати родини чи співробітників своїх посольств у Києві. 

Головний дипломат ЄС також сказав, що Європейський Союз не бачить причин для евакуації сімей дипломатів або співробітників свого представництва з України.

Водночас, Канада у вівторок стала останньою державою, яка розпорядилася, щоб родини дипломатів, які працюють в Україні, залишили країну. Про таке рішення МЗС України також проінформували США, Британія, Австраоія та Німеччина.

Детальніше пояснення щодо евакуації дипломатів дивіться на Youtube-каналі "Європейської правди" - Чому "евакуюють посольства" з Києва? Що знають дипломати? Спойлер: справа не лише у РФ

Про ситуацію на кордоні і можливі сценарії дій РФ читайте у статті "Української правди" Які перспективи великої війни в Україні?

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Зеленський Канада США Велика Британія

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