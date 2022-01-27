В МИД Украины просят партнеров "не нагнетать панику" по поводу российской угрозы

В Министерстве иностранных дел призвали партнеров Украины воздержаться от публичных шагов, усиливающих тревогу по поводу российской угрозы, отмечая прежде всего решение некоторых государств эвакуировать семьи сотрудников посольств.

Как пишет "Европейская правда", соответствующий комментарий МИД обнародовал вечером 26 января.

В МИДе приветствовали решения большинства стран, которые не меняли режим работы своих дипломатических представительств в Украине и не объявляли об эвакуации сотрудников и семей дипломатов.

"Подтверждаем позицию о преждевременности таких шагов на этом этапе. При этом продолжаем тесное взаимодействие с партнерами по оценке дальнейших рисков и угроз агрессии России.

Призываем иностранных партнеров воздерживаться от шагов в публичном пространстве, которые нагнетают информационное поле и расшатывают общество. Уверены, что нынешние вызовы можно преодолеть исключительно благодаря единству и скоординированности совместных действий", - подчеркивает МИД.

Напомним, 24 января Госдеп США обнародовал заявление о приказе эвакуироваться из Украины семьям своих дипломатов и о разрешении на выезд части своих действующих сотрудников.

Подобные шаги анонсировали также Британия, Австралия и Германия, но ряд стран ЕС заявили, что не намерены следовать примеру США и Британии.

Вдобавок 26 января США призвали американцев в Украине рассмотреть вопрос о немедленном выезде домой с учетом непредсказуемой ситуации.

В Министерстве иностранных дел Украины назвали преждевременным решение Госдепа США вывозить из Киева семьи сотрудников и отметили, что в ситуации с безопасностью фактически не произошло изменений.

Президент Владимир Зеленский считает вывоз из Киева части дипломатов отдельными странами Запада тонкостями сложной дипломатической игры.

Подробнее объяснения этих решений отдельных государств смотрите на Youtube-канале "Европейской правды" - Почему "эвакуируют посольства" из Киева?