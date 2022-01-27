Польща другий день поспіль реєструє рекорд заражень понад 50 тисяч

Міністерство охорони здоров’я Польщі 27 січня повідомило про понад 57 тисяч нових заражень коронавірусом, що є новим максимальним добовим показником.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє RMF24.

За останні 24 години країна зареєструвала 57 659 нових хворих і 262 смерті серед пацієнтів з коронавірусом. Напередодні приріст заражень вперше перевищив 50 тисяч. Нагадаємо, населення Польщі - близько 38 млн.

На карантині одночасно перебувають понад мільйон поляків.

У лікарнях перебувають понад 14 тисяч коронахворих, більше 1100 з них - у палатах інтенсивної терапії.

За прогнозами експертів у сфері охорони здоров’я, Польща ще далеко від піка чергової хвилі. Ближче до середини лютого можливі до 130 тисяч заражень на добу, а одночасно хворіти можуть до 2 млн осіб. Добова кількість померлих може знову досягнути пів тисячі на добу.

В країні повністю щеплені від коронавірусу понад 21,5 млн жителів, майже 10 мільйонів отримали підсилюючу третю дозу.

Нагадаємо, сусідня Німеччина 27 січня вперше зареєструвала понад 200 тисяч заражень.

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