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Польша второй день подряд регистрирует рекорд заражений - более 50 тысяч

Четверг, 27 января 2022, 12:32

Министерство здравоохранения Польши 27 января сообщило о более чем 57 тысячах новых заражений коронавирусом, что является новым максимальным суточным показателем.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает RMF24.

За последние 24 часа страна зарегистрировала 57 659 новых больных и 262 смерти среди пациентов с коронавирусом. Накануне прирост заражений впервые превысил 50 тысяч. Напомним, население Польши – около 38 млн.

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На карантине одновременно находятся более миллиона поляков.

В больницах находятся более 14 тысяч больных с коронавирусом, более 1100 из них – в палатах интенсивной терапии.

По прогнозам экспертов в сфере здравоохранения, Польша еще далеко от пика очередной волны. Ближе к середине февраля возможны до 130 тысяч заражений в сутки, а одновременно болеть могут до 2 млн человек. Суточное количество умерших может снова достигнуть полтысячи в сутки.

В стране полностью привиты от коронавируса более 21,5 млн. жителей, почти 10 миллионов получили усиливающую третью дозу.

Напомним, соседняя Германия 27 января впервые зарегистрировала более 200 тысяч заражений.

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