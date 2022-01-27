Данія спрямує 73 млн євро на інвестиційні проєкти в Україні

Данія погодилася розглянути додаткові можливості підтримки для забезпечення фінансової та економічної стабільності України.

Про це йдеться у заяві МЗС України після переговорів Дмитра Кулеби з міністром закордонних справ Данії Єппе Кофодом у Копенгагені.

Міністри обговорили втілення спільних інвестиційних проєктів. Відповідно до рішення данського уряду, Україна стане ключовим одержувачем технічної допомоги Данії в рамках наступної фази Данської програми європейського сусідства DANEP в період 2022-2026 років із загальним бюджетом у 170 млн євро, 73 млн з яких будуть спрямовані на проєкти в Україні.

"Високо цінуємо прагнення данського уряду нарощувати економічну та інвестиційну співпрацю з Україною. Це надсилає чіткий сигнал іноземним інвесторам про те, що попри безпекові виклики, ситуація залишається під контролем, наша держава демонструє економічне зростання, вона приваблива для інвестицій та успішних комерційних проєктів", – сказав Кулеба.

Міністр додав, що в Україні дуже цінують непохитну підтримку Данією суверенітету та територіальної цілісності нашої держави як на двосторонньому рівні, так і в рамках ЄС і НАТО.

За словами міністра, виділення Данією додаткових 22 мільйонів євро на сектор безпеки України є важливим внеском у стійкість та безпеку нашої держави.

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