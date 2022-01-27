Дания направит 73 млн евро на инвестиционные проекты в Украине

Дания согласилась рассмотреть дополнительные возможности для обеспечения финансовой и экономической стабильности Украины.

Об этом говорится в заявлении МИД Украины после переговоров Дмитрия Кулебы с министром иностранных дел Дании Еппе Кофодом в Копенгагене.

Министры обсудили воплощение общих инвестиционных проектов. Согласно решению датского правительства, Украина станет ключевым получателем технической помощи Дании в рамках следующей фазы Датской программы европейского соседства DANEP в период 2022-2026 годов с общим бюджетом в 170 млн евро, 73 млн из которых будут направлены на проекты в Украине.

"Высоко ценим стремление датского правительства наращивать экономическое и инвестиционное сотрудничество с Украиной. Это посылает четкий сигнал иностранным инвесторам о том, что несмотря на вызовы в сфере безопасности, ситуация остается под контролем, наше государство демонстрирует экономический рост, оно привлекательно для инвестиций и успешных коммерческих проектов", – сказал Кулеба.

Министр добавил, что в Украине очень ценят непреклонную поддержку Данией суверенитета и территориальной целостности нашего государства как на двустороннем уровне, так и в рамках ЕС и НАТО.

По словам министра, выделение Данией дополнительных 22 миллионов евро на сектор безопасности Украины является важным вкладом в устойчивость и безопасность нашего государства.

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