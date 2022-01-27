ПАРЄ схвалила резолюцію про зникнення людей в ОРДЛО і Криму із закликом до санкцій

Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) ухвалила в четвер резолюцію про припинення насильницьких зникнень на території держав Ради Європи, яка містить правки української делегації щодо відповідних інцидентів в окупованих Криму та окремих районах Донецької та Луганської областей.

Про це повідомила глава української делегації в ПАРЄ Марія Мезенцева у Facebook, пише "Європейська правда".

За резолюцію свої голоси віддали 70 делегатів.

Мезенцева зазначила, що це особливо важливе рішення для України, адже з початку окупації Криму там було задокументовано 43 випадки насильницьких зникнень.

Правозахисники також мають інформацію, що на непідконтрольній Києву території ОРДЛО безвісти зникли 479 осіб, на підконтрольній - 723 особи, на території, підконтрольність якої не визначено, - 329 осіб, а під час бойових дій - 31 особа.

Українська делегація подала 6 правок, які були усі попередньо схвалені комітетом більшістю голосів і підтримані такою ж більшістю в залі.

За словами члена української делегації Євгенії Кравчук ("Слуга народу"), базово доповідач згадував у резолюції випадки лише кількох країн (Білорусь, держави Південного Кавказу). Українська делегація своїми правками додала у текст тимчасово окуповані території України.

Одна із затверджених правок української делегації стосується заклику до держав-членів Ради Європи ввести санкції проти державних органів, підконтрольних державі груп та осіб, причетних до справ про насильницьке зникнення на території держав-членів Ради Європи, або які перешкоджають ефективному розслідуванню таких випадків.

Попереднього дня, 26 січня, ПАРЄ підтвердила повноваження російської делегації, які оскаржувала українська делегація.

25 січня президентом ПАРЄ обрали проросійського представника від Нідерландів Тіні Кокса.

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