ПАСЕ одобрила резолюцию об исчезновении людей в ОРДЛО и Крыму с призывом к санкциям

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла в четверг резолюцию о прекращении насильственных исчезновений на территории государств Совета Европы, содержащую правки украинской делегации по поводу таких инцидентов в оккупированных Крыму и отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Об этом сообщила глава украинской делегации в ПАСЕ Мария Мезенцева в Facebook, пишет "Европейская правда".

За резолюцию свои голоса отдали 70 делегатов.

Мезенцева отметила, что это особенно важное решение для Украины, ведь с начала оккупации Крыма там было задокументировано 43 случая насильственных исчезновений.

Правозащитники также располагают информацией, что на неподконтрольной Киеву территории ОРДЛО без вести пропали 479 человек, на подконтрольной – 723 человека, на территории, подконтрольность которой не определена – 329 человек, а во время боевых действий – 31 человек.

Украинская делегация подала шесть правок, которые были все одобрены комитетом большинством голосов и поддержаны таким же большинством в зале.

По словам члена украинской делегации Евгении Кравчук ("Слуга народа"), изначально докладчик упоминал в резолюции случаи нескольких стран (Беларусь, государства Южного Кавказа). Украинская делегация своими правками добавила в текст временно оккупированные территории Украины.

Одна из утвержденных поправок украинской делегации касается призыва к государствам-членам Совета Европы ввести санкции против государственных органов, подконтрольных государству групп и лиц, причастных к делам о насильственном исчезновении на территории государств-членов Совета Европы или препятствующих эффективному расследованию таких случаев.

Накануне, 26 января, ПАСЕ подтвердила полномочия российской делегации, которые оспаривала украинская делегация.

25 января президентом ПАСЕ избрали пророссийского представителя Нидерландов Тини Кокса.

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