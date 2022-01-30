США ответили на заявления Зеленского: снова посоветовали американцам покинуть Украину

США, несмотря на призывы президента Украины Владимира Зеленского к партнерам "не нагнетать панику" из-за российской угрозы, повторили призыв к своим гражданам в Украине возвращаться домой.

Как сообщает "Европейская правда", сообщение об этом было опубликовано посольством США в Украине в субботу 29 января.

"Ситуация с безопасностью в Украине и дальше остается непредсказуемой из-за повышенных угроз военных действий со стороны РФ, и может ухудшиться без заблаговременного предупреждения. Гражданам США в Украине стоит рассмотреть вариант уехать из страны сейчас, коммерческим или частным транспортом", - говорится в сообщении.

Посольство напоминает, что из Украины можно выезжать в том числе через наземные границы и напоминает правила для путешественников, действующие в соседних странах.

Дополнительно американцам советуют постоянно следить за новостями, заполнить форму для более удобной коммуникации с дипломатами на случай, если в этом возникнет необходимость - в частности, тем, кто не планирует выезжать из Украины, и иметь для себя план действий, не зависящий от поддержки США.

Напомним, в пятницу 28 января президент Владимир Зеленский на брифинге для иностранных СМИ призвал мировых лидеров и журналистов "не нагнетать панику" по поводу войны с Россией, потому что это вредит экономике Украины.

Также он назвал ошибкой эвакуацию части сотрудников посольств отдельных стран из Украины, отметив, что Украина "не "Титаник", из которого нужно бежать".

Напомним, 24 января Госдеп США обнародовал заявление о приказе эвакуироваться из Украины семьям своих дипломатов и о разрешении на выезд части своих действующих сотрудников.

Подобные шаги анонсировали также Британия, Австралия и Германия, но ряд стран ЕС заявили, что не намерены следовать примеру США и Британии.

Вдобавок 26 января США призвали американцев в Украине рассмотреть вопрос о немедленном выезде домой с учетом непредсказуемой ситуации.

В Министерстве иностранных дел Украины назвали преждевременным решение Госдепа США вывозить из Киева семьи сотрудников и отметили, что в ситуации с безопасностью фактически не произошло изменений.

Подробнее объяснения этих решений отдельных государств смотрите на Youtube-канале "Европейской правды" - Почему "эвакуируют посольства" из Киева?