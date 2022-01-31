Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Канада розпорядилась тимчасово відкликати з Києва частину співробітників посольства

Понеділок, 31 січня 2022, 08:21

Міністерство закордонних справ Канади заявило про рішення тимчасово відкликати другорядних співробітників свого посольства в Україні.

Про це йдеться в опублікованій 30 січня заяві, повідомляє "Європейська правда".

"Канада схвалила рішення тимчасово відкликати другорядних канадських співробітників і членів сімей, що залишилися, з посольства в Україні", - йдеться у заяві.

Німеччина вирішила не скорочувати персонал посольства в Україні на знак підтримки

Разом з тим, у повідомленні наголошується, що посольство в Україні продовжить роботу, і Канада посилить команду посольства особами, які мають досвід у таких галузях, як реформа сектору безпеки, управління конфліктами, демократичні реформи, консульські служби та дипломатія. 

"Разом вони підвищать наш дипломатичний потенціал і дозволять нам продовжувати оцінювати та реагувати на ситуацію, що розвивається, на підтримку України", - сказано у заяві.

25 січня Канада розпорядилася, щоб родини дипломатів, які працюють в Україні, залишили країну.

Нагадаємо, у п’ятницю 28 січня президент Володимир Зеленський на брифінгу для іноземних ЗМІ закликав світових лідерів та журналістів "не нагнітати паніку" щодо війни з Росією, тому що це шкодить економіці України. 

Також він назвав помилкою евакуацію частини співробітників посольств окремих країн з України, зауваживши, що Україна "не "Титанік", з якого треба втікати".

Детальніше пояснення щодо рішень окремих держав про часткову евакуацію дивіться на Youtube-каналі "Європейської правди" - Чому "евакуюють посольства" з Києва? Що знають дипломати? Спойлер: справа не лише у РФ

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Канада

Статті

Трюдо передумав: чому Канада досі не надала Україні летальну зброю

Канада пообіцяла надати Україні летальну зброю, проте швидко передумала. Що стало причиною такого розвороту? І чи є це питання остаточно закритим?
31 січня 2022 — Дмитро Шеренговський

Пропозиція від Ердогана: чого чекати Україні у відносинах із Туреччиною

Чи варто Києву приймати пропозицію Туреччини замінити Мінськ у діалозі з Кремлем? І чи немає там підводних каменів?
31 січня 2022 — Юрій Панченко, Європейська правда

"Самостріл" у Страсбурзі: як Росія зашкодила собі в Суді у справі щодо Донбасу

"Це брехня. Це не помилка, а саме брехня. І російський уряд знає, що бреше, бо він надсилав цю ракету", - звернувся до суддів Бен Еммерсон.
29 січня 2022 — Сергій Сидоренко, Європейська правда