Канада розпорядилась тимчасово відкликати з Києва частину співробітників посольства

Міністерство закордонних справ Канади заявило про рішення тимчасово відкликати другорядних співробітників свого посольства в Україні.

Про це йдеться в опублікованій 30 січня заяві, повідомляє "Європейська правда".

"Канада схвалила рішення тимчасово відкликати другорядних канадських співробітників і членів сімей, що залишилися, з посольства в Україні", - йдеться у заяві.

Разом з тим, у повідомленні наголошується, що посольство в Україні продовжить роботу, і Канада посилить команду посольства особами, які мають досвід у таких галузях, як реформа сектору безпеки, управління конфліктами, демократичні реформи, консульські служби та дипломатія.

"Разом вони підвищать наш дипломатичний потенціал і дозволять нам продовжувати оцінювати та реагувати на ситуацію, що розвивається, на підтримку України", - сказано у заяві.

25 січня Канада розпорядилася, щоб родини дипломатів, які працюють в Україні, залишили країну.

Нагадаємо, у п’ятницю 28 січня президент Володимир Зеленський на брифінгу для іноземних ЗМІ закликав світових лідерів та журналістів "не нагнітати паніку" щодо війни з Росією, тому що це шкодить економіці України.

Також він назвав помилкою евакуацію частини співробітників посольств окремих країн з України, зауваживши, що Україна "не "Титанік", з якого треба втікати".

Детальніше пояснення щодо рішень окремих держав про часткову евакуацію дивіться на Youtube-каналі "Європейської правди" - Чому "евакуюють посольства" з Києва? Що знають дипломати? Спойлер: справа не лише у РФ