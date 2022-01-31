Канада решила временно отозвать из Киева часть сотрудников посольства

Министерство иностранных дел Канады заявило о решении временно отозвать второстепенных сотрудников своего посольства в Украине.

Об этом говорится в опубликованном 30 января заявлении, сообщает "Европейская правда".

"Канада одобрила решение временно отозвать второстепенных канадских сотрудников и оставшихся членов семей из посольства в Украине", - говорится в заявлении.

Вместе с тем, в сообщении отмечается, что посольство в Украине продолжит работу, и Канада усилит команду посольства лицами, имеющими опыт в таких областях, как реформа сектора безопасности, управление конфликтами, демократические реформы, консульские службы и дипломатия.

"Вместе они повысят наш дипломатический потенциал и позволят нам продолжать оценивать и реагировать на развивающуюся ситуацию в поддержку Украины", - сказано в заявлении.

25 января Канада распорядилась, чтобы семьи работающих в Украине дипломатов покинули страну.

Напомним, в пятницу 28 января президент Владимир Зеленский на брифинге для иностранных СМИ призвал мировых лидеров и журналистов "не нагнетать панику" по поводу войны с Россией, потому что это вредит экономике Украины.

Также он назвал ошибкой эвакуацию части сотрудников посольств отдельных стран из Украины, заметив, что Украина "не "Титаник", с которого нужно бежать".

Подробнее объяснение решений отдельных государств о частичной эвакуации смотрите на Youtube-канале "Европейской правды" - Почему "эвакуируют посольства" из Киева? Что знают дипломаты? Спойлер: дело не только в РФ