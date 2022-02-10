В Україну прибув десятий літак з військовою допомогою від США

До України 9 лютого прибув десятий літак з військовою допомогою від Сполучених Штатів Америки – це був другий літак протягом дня.

Як пише "Європейська правда", про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков.

Сьогодні "День відкритих дверей" в аеропорту "Бориспіль"! Відразу за 9-м птахом зі США прилетів 10-й птах. Більше 80 тонн боєприпасів для Збройних сил України" - написав він у Twitter.

Today is an «open day» at Boryspil airport! 🙂 Right behind after the 9th bird from the United States, the 10th bird flew. More than 80 tons of ammo for the @ArmedForcesUkr yet! 🇺🇦🤝🇺🇸 @SecDef @DeptofDefense @USEmbassyKyiv @UKRintheUSA pic.twitter.com/eUK9OQk22i — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) February 9, 2022

Нагадаємо, вдень 9 лютого у Борисполі приземлився дев’ятий літак з військовою допомогою США.

Також після опівдня 9 лютого прибув літак з військовою допомогою Британії, яким передали спорядження для загонів територіальної оборони.

Перша з кількох партій пакета допомоги США Збройним силам України на загальну суму $200 мільйонів прибула до київського аеропорту "Бориспіль" вранці 22 січня.

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