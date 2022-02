В Україну прибув десятий літак з військовою допомогою від США

До України 9 лютого прибув десятий літак з військовою допомогою від Сполучених Штатів Америки – це був другий літак протягом дня.

Як пише "Європейська правда", про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков.

Сьогодні "День відкритих дверей" в аеропорту "Бориспіль"! Відразу за 9-м птахом зі США прилетів 10-й птах. Більше 80 тонн боєприпасів для Збройних сил України" - написав він у Twitter.

Today is an «open day» at Boryspil airport! 🙂 Right behind after the 9th bird from the United States, the 10th bird flew. More than 80 tons of ammo for the @ArmedForcesUkr yet! 🇺🇦🤝🇺🇸 @SecDef @DeptofDefense @USEmbassyKyiv @UKRintheUSA pic.twitter.com/eUK9OQk22i