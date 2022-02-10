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В Україну прибув десятий літак з військовою допомогою від США

Четвер, 10 лютого 2022, 07:42

До України 9 лютого прибув десятий літак з військовою допомогою від Сполучених Штатів Америки – це був другий літак протягом дня.

Як пише "Європейська правда", про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков.

Сьогодні "День відкритих дверей" в аеропорту "Бориспіль"! Відразу за 9-м птахом зі США прилетів 10-й птах. Більше 80 тонн боєприпасів для Збройних сил України" - написав він у Twitter.

Нагадаємо, вдень 9 лютого у Борисполі приземлився дев’ятий літак з військовою допомогою США.

Також після опівдня 9 лютого прибув літак з військовою допомогою Британії, яким передали спорядження для загонів територіальної оборони.

Перша з кількох партій пакета допомоги США Збройним силам України на загальну суму $200 мільйонів прибула до київського аеропорту "Бориспіль" вранці 22 січня.

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