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В Украину прибыл десятый самолет с военной помощью от США

Четверг, 10 февраля 2022, 07:42

В Украину 9 февраля прибыл десятый самолет с военной помощью от Соединенных Штатов Америки – это был второй самолет в течение дня.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщил министр обороны Алексей Резников.

Сегодня "День открытых дверей" в аэропорту "Борисполь"! Сразу за 9-й птицей из США прилетела 10-я птица. Более 80 тонн боеприпасов для Вооруженных сил Украины" – написал он в Twitter.

Напомним, днем 9 февраля в Борисполе приземлился девятый самолет с военной помощью в США.

Также после полудня 9 февраля прибыл самолет с военной помощью от Британии, которым передали снаряжение для отрядов территориальной обороны.

Первая из нескольких партий пакета помощи Вооруженным силам Украины на общую сумму $200 миллионов прибыла в киевский аэропорт "Борисполь" утром 22 января.

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