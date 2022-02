У Борисполі приземлився 9-й літак з допомогою США, на борту - 80 тонн боєприпасів

До України вдень 9 лютого прибув дев’ятий літак з військовою допомогою від Сполучених Штатів Америки.

Як пише "Європейська правда", про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков.

"Дев’ята "пташка" від США і вже другий за сьогодні літак у Борисполі з військовою допомогою від наших партнерів! До Києва прибули понад 80 тонн боєприпасів від США", - написав він у своєму Twitter.

The 9th bird from 🇺🇸&the 2nd airfreighter of military assistance for @ArmedForcesUkr from our partners which Boryspil was received today!Well,more than 80 tones of ammo from 🇺🇸 arrived to Kyiv!🇺🇦🤝🇺🇸 Earlier we got some “gifts” from 🇬🇧 look at txt below👇 @SecDef @DeptofDefense pic.twitter.com/Ggv16h1JuM