Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Прокуратура Румунії перевірить на плагіат наукову працю прем'єр-міністра

Четвер, 10 лютого 2022, 14:37

У Румунії Генеральна прокуратура порушила кримінальну справу, у якій веде розслідування за скаргою про плагіат докторської дисертації прем'єр-міністра Ніколає Чуке.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомив телеканал Digi24.

Скарга була подана наприкінці січня. Справу розслідує відділ карного розшуку та судово-медичної експертизи прокуратури.

Хорватія відмовилась від обраного дизайну монет євро після звинувачень у плагіаті

Прокуратура вилучила документи із архіву Національного університету оборони ім. Кароля I, де навчався та викладав нинішній керівник румунського уряду, в тому числі його докторську дисертацію.

Спеціальна експертна комісія перевірить текст дисертації на предмет відповідності з працями інших румунських учених та рефератами місцевих студентів.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Румунії Ніколає Чуке зіткнувся зі звинуваченням у плагіаті майже третини його докторської дисертації. Згідно з розслідуванням румунської журналістки Емілії Шеркан, щонайменше 42 зі 138 сторінок наукової праці прем'єр-міністра містять плагіат. 

У Румунії міністр подав у відставку через звинувачення у плагіаті і підробці документів про освіту

Журналістка опублікувала докази, які звинувачують Чуке не тільки у дослівному запозиченні тексту з інших робіт, але й у використанні прийомів приховування плагіату.

Чуке, колишній військовий, заперечив усі звинувачення, і заявив, що отримав докторський ступінь відповідно до вимог законодавства того часу. 

Емілія Шеркан відома своїми серйозними розслідуваннями плагіату з боку румунських політиків і раніше отримувала смертельні погрози. 

Підписуйтеся на Telegram-канал "Європа тут" з найцікавішим від ЄвроПравди

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Румунія

Статті

Нові друзі Кремля: як український прапор розколов парламент Словаччини

Гучний скандал у словацькому парламенті з обливанням водою та вириванням з рук прапора України – лише верхівка айсберга.
10 лютого 2022 — Юрій Панченко, Європейська правда

"Німеччина любить Росію. Є також корупція, але не обов'язково йдеться про гроші"

Сєргєй Сумлєнний: "Росія корумпує не тільки грошима. Вона надає німцям – бізнесменам, політикам, усім впливовим колам – відчуття більшої ваги".
10 лютого 2022 — Сергій Сидоренко, Європейська правда

Зіштовхнути лобами: як Росія "мілітаризує" етнічне питання в Україні та Центральній Європі

Мета Кремля – не просто оживити старі історичні рани, а зіштовхнувши сусідів лобами, підірвати європейську та євроатлантичну єдність.
10 лютого 2022 — Дмитро Тужанський, Інститут Центральноєвропейської стратегії