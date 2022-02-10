Прокуратура Румунії перевірить на плагіат наукову працю прем'єр-міністра

У Румунії Генеральна прокуратура порушила кримінальну справу, у якій веде розслідування за скаргою про плагіат докторської дисертації прем'єр-міністра Ніколає Чуке.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомив телеканал Digi24.

Скарга була подана наприкінці січня. Справу розслідує відділ карного розшуку та судово-медичної експертизи прокуратури.

Прокуратура вилучила документи із архіву Національного університету оборони ім. Кароля I, де навчався та викладав нинішній керівник румунського уряду, в тому числі його докторську дисертацію.

Спеціальна експертна комісія перевірить текст дисертації на предмет відповідності з працями інших румунських учених та рефератами місцевих студентів.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Румунії Ніколає Чуке зіткнувся зі звинуваченням у плагіаті майже третини його докторської дисертації. Згідно з розслідуванням румунської журналістки Емілії Шеркан, щонайменше 42 зі 138 сторінок наукової праці прем'єр-міністра містять плагіат.

Журналістка опублікувала докази, які звинувачують Чуке не тільки у дослівному запозиченні тексту з інших робіт, але й у використанні прийомів приховування плагіату.

Чуке, колишній військовий, заперечив усі звинувачення, і заявив, що отримав докторський ступінь відповідно до вимог законодавства того часу.

Емілія Шеркан відома своїми серйозними розслідуваннями плагіату з боку румунських політиків і раніше отримувала смертельні погрози.

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