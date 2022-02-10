Прокуратура Румынии проверит на плагиат научную работу премьер-министра

В Румынии Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело, в котором ведет расследование по жалобе о плагиате докторской диссертации премьер-министра Николае Чукэ.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил телеканал Digi24.

Жалоба была подана в конце января. Дело расследуется отделом уголовного розыска и судебно-медицинской экспертизы прокуратуры.

Прокуратура изъяла документы из архива Национального университета обороны им. Кароля I, где учился и преподавал нынешний руководитель румынского правительства, в том числе его докторскую диссертацию.

Специальная экспертная комиссия проверит текст диссертации на предмет соответствия трудам других румынских ученых и рефератам местных студентов.

Как сообщалось, премьер-министр Румынии Николае Чукэ столкнулся с обвинением в плагиате около трети его докторской диссертации. Согласно расследованию румынской журналистки Эмилии Шеркан, по меньшей мере 42 из 138 страниц научного труда премьер-министра содержат плагиат.

Журналистка опубликовала доказательства, обвиняющие Чукэ не только в дословном заимствовании текста из других работ, но и в использовании приемов сокрытия плагиата.

Чукэ, бывший военный, отрицал все обвинения и заявил, что получил докторскую степень в соответствии с требованиями законодательства того времени.

Эмилия Шеркан известна своими серьезными расследованиями плагиата со стороны румынских политиков и получала смертельные угрозы.

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