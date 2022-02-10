Генсек НАТО обсудил с Зеленским российские войска вокруг Украины

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским по поводу актуальной ситуации с безопасностью.

Как пишет "Европейская правда", об этом Йенс Столтенберг сообщил в официальном Twitter.

"Провел разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским относительно наращивания Россией сил вокруг Украины. НАТО продолжит политическую и практическую поддержку Украины, партнера, которого мы высоко ценим. Призываем Россию снизить напряжение и соблюдать путь диалога, чтобы найти мирное решение", - написал генсек. НАТО.

Напомним, на днях Столтенберг отметил, что "определенности нет", но риск нового военного вторжения России в Украину повышается.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подтвердил попадающие в западные медиа разведывательные данные о постепенном росте количества российских войск на границе с Украиной.

Премьер Британии Борис Джонсон во время визита в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе 10 февраля заявил, что ставки остаются очень высокими на фоне опасений по поводу российского вторжения в Украину, и предупредил, что ближайшие несколько дней, вероятно, является "самым опасным моментом".

Министр иностранных дел Сергей Лавров после встречи с британской коллегой Лиз Трасс в Москве повторил, что Россия не планирует нападения, и удивил, что размещение российских войск на территории самой РФ вызывает "такие острые эмоции" у Запада.

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