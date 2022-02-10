Зеленський обговорив з прем’єркою Литви загрозу РФ, євроінтеграцію і майбутній саміт НАТО

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем’єркою Литви Інгріде Шимоніте, яка перебуває з візитом у Києві; у розмові йшлося про безпекові питання, євроінтеграцію та майбутній саміт НАТО у Мадриді.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Володимир Зеленський розповів про актуальну ситуацію уздовж кордонів України та на окупованих територіях і про те, як Україна намагається "оживити" Нормандський формат.

Він подякував Інгріді Шимоніте за те, що вона приїхала з візитом у нинішній напруженій ситуації та що Литва, на відміну від деяких країн, не скорочувала і посилила свою дипломатичну місію в Україні.

Обговорювали також європейську і євроатлантичну інтеграцію України.

"Президент України скоординував з прем’єр-міністром Литви позиції в контексті підготовки до майбутнього саміту НАТО в Мадриді у червні 2022 року", - додають у повідомленні.

Раніше під час візиту Інгріде Шимоніте заявила, що найближчими днями Україна отримає від Литви партію зенітно-ракетних комплексів Stinger у рамках розширення військової допомоги.

Нагадаємо, 31 січня в Україні почала роботу новостворена урядом Литви місія з оцінки потреб, яка оцінить українські потреби в додатковій допомозі з боку Литви та координуватиме надання допомоги на тлі агресії Росії.

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