Зеленский обсудил с премьером Литвы угрозу РФ, евроинтеграцию и будущий саммит НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьером Литвы Ингриде Шимоните, которая находится с визитом в Киеве; в разговоре обсуждали вопросы безопасности, евроинтеграцию и предстоящий саммит НАТО в Мадриде.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Владимир Зеленский рассказал об актуальной ситуации вдоль границ Украины и на оккупированных территориях и о том, как Украина пытается "оживить" Нормандский формат.

Он поблагодарил Ингриду Шимоните за то, что она приехала с визитом в нынешней напряженной ситуации и что Литва, в отличие от некоторых стран, не сокращала и усилила свою дипломатическую миссию в Украине.

Обсуждали также европейскую и евроатлантическую интеграцию Украины.

"Президент Украины скоординировал с премьер-министром Литвы позиции в контексте подготовки к предстоящему саммиту НАТО в Мадриде в июне 2022 года", – добавляют в сообщении.

Ранее во время визита Ингриде Шимоните заявила, что в ближайшие дни Украина получит от Литвы партию зенитно-ракетных комплексов Stinger в рамках расширения военной помощи.

Напомним, 31 января в Украине начала работу созданная правительством Литвы миссия по оценке потребностей, которая оценит украинские потребности в дополнительной помощи со стороны Литвы и будет координировать оказание помощи на фоне агрессии России.

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