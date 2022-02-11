Лідери країн Балтії і канцлер Німеччини обговорили загрозу РФ для України

Російська загрози для України була центральною темою розмови лідерів держав Балтії та канцлера Німеччини Олафа Шольца у Берліні.

Про це повідомляє польське агентство PAP, пише "Європейська правда".

До Берліна приїхали президент Литви Гітанас Науседа, прем’єрка Естонії Кая Каллас та прем’єр Латвії Криш’яніс Каріньш.

Розмова лідерів сфокусувалася на безпековій ситуації біля кордонів України і тому, як можливо знизити напругу. Лідери погодилися, що важливо продовжувати підтримувати Україну.

Олаф Шольц запевнив балтійських партнерів у підтримці Німеччини на тлі ситуації, що склалася довкола України. Він зауважив, що тривожні маневри Росії біля українського кордону напряму впливають і на безпекову ситуацію країн Балтії.

"Ми єдині і рішучі у своїй позиції. У порядку денному - деескалація", - заявив Олаф Шольц. Він зазначив, що від Росії очікують кроків для зниження напруги та що не варто недооцінювати єдність і рішучість союзників у НАТО.

"Ми серйозно сприймаємо занепокоєння наших союзників і стоїмо на вашому боці", - зазначив канцлер.

Президент Литви Гітанас Науседа наголосив, що НАТО повинен бути здатним діяти швидко та рішуче, і в нинішній ситуації важливо посилити східний фланг Альянсу.

Прем’єрка Естонії Кая Каллас заявила, що не варто йти на поступки, яких вимагає Москва, а будь-які ознаки розколу та нерішучості між союзниками стануть неправильним сигналом для Кремля.

Нагадаємо, 10 лютого російська загроза була ключовою темою під час візиту прем’єра Британії Бориса Джонсона до штаб-квартири НАТО у Брюсселі та зустрічі з польським колегою Матеушем Моравецьким у Варшаві.

Також відбулася серія телефонних розмов щодо безпекової ситуації довкола України та реагування на дії РФ, зокрема, генсека НАТО з держсекретарем США та з президентом України Володимиром Зеленським.

Міністр закордонних справ Сєргєй Лавров після зустрічі з британською колегою Ліз Трасс у Москві повторив, що Росія не планує нападу, та висловив подив, що діяльність російських військ на території самої РФ викликає "такі гострі емоції" у Заходу.