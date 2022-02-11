Лидеры стран Балтии и канцлер Германии обсудили угрозу РФ для Украины

Российская угроза для Украины была центральной темой разговора лидеров стран Балтии и канцлера Германии Олафа Шольца в Берлине.

Об этом сообщает польское агентство PAP, пишет "Европейская правда".

В Берлин приехали президент Литвы Гитанас Науседа, премьер Эстонии Кая Каллас и премьер Латвии Кришьянис Кариньш.

Разговор лидеров сфокусировался на ситуации безопасности у границ Украины и том, как можно снизить напряжение. Лидеры согласились, что важно продолжать поддерживать Украину.

Олаф Шольц заверил балтийских партнеров в поддержке Германии на фоне сложившейся ситуации вокруг Украины. Он отметил, что тревожные маневры России у украинской границы напрямую влияют и на ситуацию ситуации стран Балтии.

"Мы единственные и решительные в своей позиции. В повестке дня – деэскалация", – заявил Олаф Шольц. Он отметил, что от России ожидают шагов по снижению напряжения и не стоит недооценивать единство и решительность союзников в НАТО.

"Мы серьезно воспринимаем беспокойство наших союзников и стоим на вашей стороне", – отметил канцлер.

Президент Литвы Гитанас Науседа подчеркнул, что НАТО должно быть способно действовать быстро и решительно, и в нынешней ситуации важно усилить восточный фланг Альянса.

Премьер Эстонии Кая Каллас заявила, что не стоит идти на уступки, которые требует Москва, а какие-либо признаки раскола и нерешительности между союзниками станут неправильным сигналом для Кремля.

Напомним, 10 февраля российская угроза была ключевой темой во время визита премьера Британии Бориса Джонсона в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе и встречи с польским коллегой Матеушем Моравецким в Варшаве.

Также состоялась серия телефонных разговоров относительно ситуации безопасности вокруг Украины и реагирования на действия РФ, в частности, генсека НАТО с госсекретарем США и с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Министр иностранных дел Сергей Лавров после встречи с британской коллегой Лиз Трасс в Москве повторил, что Россия не планирует нападения, и выразил удивление, что деятельность российских войск на территории самой РФ вызывает "такие острые эмоции" у Запада.