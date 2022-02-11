Американская компания показала спутниковые снимки с новыми силами РФ вокруг Украины

Американская компания Maxar Technologies заявила, что свежие спутниковые снимки свидетельствуют о развертывании новых сил РФ вокруг Украины – в нескольких местах на территории России, Беларуси и в оккупированном Крыму.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters – отмечая, впрочем, что не может независимо проверить снимки.

Компания уже некоторое время отслеживает наращивание Россией сил вокруг Украины и на оккупированных территориях. Снимки, о которых идет речь, были сделаны 9-10 февраля.

Спутниковый снимок накопления сил и техники на аэродроме в Октябрьском 10 февраля 2022 года.

Maxar Technologies/REUTERS

Согласно этой информации, на аэродроме "Октябрьский" к северу от Симферополя появились 550 палаток и сотни единиц техники. Также новые войска появились в районе Новоозерного и Славного.

На территории Беларуси заметили новые силы, военную технику и вертолеты в аэропорту Зябровка под Гомелем, менее чем в 25 км от границы с Украиной.

На территории самой РФ на Курском полигоне, в 110 км от границы с Украиной, также заметили новые силы.

Напомним, на днях генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что "определенности нет", но риск нового военного вторжения России в Украину повышается.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подтвердил попадающие в западные медиа разведывательные данные о постепенном росте количества российских войск на границе с Украиной.

10 февраля премьер-министр Британии Борис Джонсон во время визита в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе заявил, что ставки остаются очень высокими и ближайшие несколько дней, вероятно, будут "самым опасным моментом".

Министр иностранных дел Сергей Лавров после встречи с британской коллегой Лиз Трасс в Москве повторил, что Россия не планирует нападения, и удивился, что размещение российских войск на территории самой РФ вызывает "такие острые эмоции" у Запада.

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