Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Американская компания показала спутниковые снимки с новыми силами РФ вокруг Украины

Пятница, 11 февраля 2022, 14:46

Американская компания Maxar Technologies заявила, что свежие спутниковые снимки свидетельствуют о развертывании новых сил РФ вокруг Украины – в нескольких местах на территории России, Беларуси и в оккупированном Крыму.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters – отмечая, впрочем, что не может независимо проверить снимки.

Компания уже некоторое время отслеживает наращивание Россией сил вокруг Украины и на оккупированных территориях. Снимки, о которых идет речь, были сделаны 9-10 февраля.

Супутниковий знімок скупчення сил і техніки на аеродромі в Октябрському 10 лютого 2022 року. Maxar Technologies/REUTERS
Спутниковый снимок накопления сил и техники на аэродроме в Октябрьском 10 февраля 2022 года.
Maxar Technologies/REUTERS

Согласно этой информации, на аэродроме "Октябрьский" к северу от Симферополя появились 550 палаток и сотни единиц техники. Также новые войска появились в районе Новоозерного и Славного.

Блинкен: Путин может и не ждать конца Олимпиады, чтобы напасть на Украину

На территории Беларуси заметили новые силы, военную технику и вертолеты в аэропорту Зябровка под Гомелем, менее чем в 25 км от границы с Украиной.

На территории самой РФ на Курском полигоне, в 110 км от границы с Украиной, также заметили новые силы.

Напомним, на днях генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что "определенности нет", но риск нового военного вторжения России в Украину повышается.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подтвердил попадающие в западные медиа разведывательные данные о постепенном росте количества российских войск на границе с Украиной.

10 февраля премьер-министр Британии Борис Джонсон во время визита в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе заявил, что ставки остаются очень высокими и ближайшие несколько дней, вероятно, будут "самым опасным моментом".

Министр иностранных дел Сергей Лавров после встречи с британской коллегой Лиз Трасс в Москве повторил, что Россия не планирует нападения, и удивился, что размещение российских войск на территории самой РФ вызывает "такие острые эмоции" у Запада.

Подписывайтесь на Telegram-канал "Европа тут" с самым интересным от ЕвроПравды

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Российский кризис

Статьи

Нормандия с электрошокером: каких изменений ждать в отношениях Украины и Франции

Мнение о "святости" минских договоренностей стало ошибочным. О необходимости отказаться от них в Париже уже говорят вслух...(укр.).
11 февраля 2022 — Сергей Сидоренко

Энергетическое измерение агрессии РФ: как защищаются ЕС и Украина

РФ совершает реальную эскалацию на энергетическом фронте. Это серьезная опасность для независимости Украины и единства ЕС. Однако в этот раз у нас есть союзники (укр.)
11 февраля 2022 — Елена Зеркаль, заместитель министра иностранных дел (2014-2019)

Глава МИД Чехии: Мы готовимся ко всем возможным сценариям агрессии Путина против Украины

Ян Липавский: "Президент Земан имеет право на собственное мнение, но чешское общество очень проукраинское, и оснований для этого достаточно" (укр.)
11 февраля 2022 — Сергей Сидоренко, Европейская правда