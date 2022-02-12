"Зберігаймо спокій": МЗС України виступив із заявою щодо російської загрози

Міністерство закордонних справ України закликало зберігати спокій на тлі ризиків нової російської агресії та запевнило, що країна робить усе можливе, щоб відвернути найгірші сценарії.

Як повідомляє "Європейська правда", таку заяву опублікував речник МЗС Олег Ніколенко.

Він зазначив, що від початку ескалації з боку РФ українська влада, дипломатія та військові докладають максимум зусиль, аби Україна залишалась стійкою та готовою до різних сценаріїв, але щоб будь-які агресивні наміри щодо України не реалізувалися.

"Комплексний пакет стримування Росії, запропонований партнерам Україною в листопаді 2021 року, став ефективним інструментом протидії агресивній політиці Кремля і зараз наша держава має сильну позицію завдяки скоординованим дипломатичним контактам на всіх рівнях, завершенню підготовки в США та ЄС жорстких санкцій, постачанням зброї та наданій макрофінансовій допомозі", - зауважив Олег Ніколенко.

Речник зазначив, що напередодні, 11 лютого, на засіданні Ради національної безпеки та оборони ретельно проаналізували поточну безпекову ситуацію і варіанти подальших дій України.

Він нагадав, що завдяки рішенням влади та безпековій допомозі партнерів Україна вже посилила свою обороноздатність, військові відстежують ситуацію на своєму напрямку і готові до оборони, а українські дипломати постійно тримають контакт з ключовими партнерами та отримують безпекову інформацію.

"Нині критично важливо зберігати спокій, консолідуватися всередині країни, уникати дій, що розхитують стабільність та сіють паніку…Ми продовжуємо працювати задля зниження напруги і мобілізації конкретної підтримки міжнародних партнерів з метою утримання Росії в руслі дипломатичного діалогу", - наголосив Олег Ніколенко.

Нагадаємо, протягом останньої доби ще низка країн Європи, а також Японія, Південна Корея та Ізраїль рекомендували своїм громадянам негайно виїздити з України.

Представництво ЄС, яке досі утримувалось від будь-якої евакуації, дозволило виїзд другорядних співробітників за власним бажанням.

Посол ЄС Матті Маасікас та посол Британії Мелінда Сіммонс заявили, що залишаються у Києві.