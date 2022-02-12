"Сохраняем спокойствие": МИД Украины выступил с заявлением по поводу российской угрозы

Министерство иностранных дел Украины призвало сохранять спокойствие на фоне рисков новой российской агрессии и заверило, что страна делает все возможное, чтобы предотвратить негативные сценарии.

Как сообщает "Европейская правда", такое заявление опубликовал спикер МИД Олег Николенко.

Он отметил, что с начала эскалации со стороны РФ украинские власти, дипломатия и военные прилагают максимум усилий, чтобы Украина оставалась устойчивой и готовой к разным сценариям, но чтобы какие-либо агрессивные намерения в отношении Украины не были воплощены.

"Комплексный пакет сдерживания России, предложенный Украиной в ноябре 2021 года, стал эффективным инструментом противодействия агрессивной политике Кремля и сейчас наше государство имеет сильную позицию благодаря скоординированным дипломатическим контактам на всех уровнях, завершению подготовки США и ЕС жестких санкций, поставкам оружия и предоставлению помощи", - отметил Олег Николенко.

Спикер обратил внимание, что накануне, 11 февраля, на заседании Совета национальной безопасности и обороны тщательно проанализировали текущую ситуацию с безопасностью и варианты дальнейших действий Украины.

Он напомнил, что благодаря решениям власти и помощи партнеров Украина уже усилила свою обороноспособность, военные отслеживают ситуацию на своем направлении и готовы к обороне, а украинские дипломаты постоянно держат контакт с ключевыми партнерами и получают информацию по безопасности.

"Сейчас критически важно сохранять спокойствие, консолидироваться внутри страны, избегать расшатывающих стабильность и сеющих панику действий. Мы продолжаем работать для снижения напряжения и мобилизации конкретной поддержки международных партнеров с целью удержания России в русле дипломатического диалога", - подчеркнул Олег Николенко.

Напомним, за последние сутки еще ряд стран Европы, а также Япония, Южная Корея и Израиль рекомендовали своим гражданам немедленно выезжать из Украины.

Представительство ЕС, до сих пор воздерживавшееся от любой эвакуации, разрешило выезд второстепенных сотрудников по собственному желанию.

Посол ЕС Матти Маасикас и посол Британии Мелинда Симмонс заявили, что остаются в Киеве.

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