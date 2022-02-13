Зеленський обговорив з головою Євроради протидію загрозі РФ і санкції

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з головою Європейської ради Шарлем Мішелем.

Про це, як пише "Європейська правда", він написав у Twitter.

"Важлива розмова з Шарлем Мішелем. Головні питання – спільна протидія безпековим викликам і санкції. Обговорили останні міжнародні перемовини, активізацію мирного процесу в межах Нормандського формату. Віддані дипломатичному врегулюванню конфлікту. Вдячний ЄС за макрофінансову підтримку України" - написав Зеленський.

Важлива розмова з @CharlesMichel. Головні питання – спільна протидія безпековим викликам і санкції. Обговорили останні міжнародні перемовини, активізацію мирного процесу в межах #N4. Віддані дипломатичному врегулюванню конфлікту. Вдячний 🇪🇺 за макрофінансову підтримку 🇺🇦. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 13, 2022

Він також наголосив на важливості того, що посольства країн-членів ЄС продовжують роботу в Україні.



"Обмінялися думками з Шарлем Мішелем про зустріч радників лідером нормандської четвірки в Берліні, майбутні дипломатичні зусилля і санкції. Найбільший ворог для нас сьогодні – паніка. Важливим сигналом підтримки з боку ЄС є те, що посольства європейських країн продовжують працювати в Україні", – написав Зеленський в Instagram.

Нагадаємо, високий представник ЄС з зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що дипломатичні представництва Євросоюзу продовжують роботу в Києві.

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