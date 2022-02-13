Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Зеленский обсудил с председателем Евросовета противодействие угрозе РФ и санкции

Воскресенье, 13 февраля 2022, 12:23

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с главой Европейского совета Шарлем Мишелем.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он написал в Twitter.

"Важный разговор с Шарлем Мишелем. Главные вопросы – совместное противодействие вызовам безопасности и санкции. Обсудили последние международные переговоры, активизацию мирного процесса в рамках Нормандского формата. Привержены дипломатическому урегулированию конфликта. Благодарен ЕС за макрофинансовую поддержку Украины", - написал Зеленский.

Он также отметил важность того, что посольства стран-членов ЕС продолжают работу в Украине.

"Обменялись мнениями с Шарлем Мишелем о встрече советников лидером нормандской четверки в Берлине, будущих дипломатических усилиях и санкциях. Самый враг для нас сегодня – паника. Важным сигналом поддержки со стороны ЕС является то, что посольства европейских стран продолжают работать в Украине", – написал Зеленский в Instagram.

Напомним, высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что дипломатические представительства Евросоюза продолжают работу в Киеве.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Зеленский

Статьи

На грани раскола: как судебная реформа и критика ЕС рассорили польские власти

Польская правящая партия пошла на углубление конфликта с президентом Анджеем Дудой. Выльется ли этот конфликт в полноценный политический кризис?
14 февраля 2022 — Станислав Желиховский , Юрий Панченко

Нормандия с электрошокером: каких изменений ждать в отношениях Украины и Франции

Мнение о "святости" минских договоренностей стало ошибочным. О необходимости отказаться от них в Париже уже говорят вслух...(укр.).
11 февраля 2022 — Сергей Сидоренко

Энергетическое измерение агрессии РФ: как защищаются ЕС и Украина

РФ совершает реальную эскалацию на энергетическом фронте. Это серьезная опасность для независимости Украины и единства ЕС. Однако в этот раз у нас есть союзники (укр.)
11 февраля 2022 — Елена Зеркаль, заместитель министра иностранных дел (2014-2019)