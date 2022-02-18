Словенський телеканал показав карту із "російським Кримом", довелося вибачатися

Словенський суспільний мовник RTV Slovenija у своїй передачі 16 лютого використав карту із "російським Кримом".

Про це йдеться у заяві посольства України у Словенії, пише "Європейська правда"

Українське посольство надіслало офіційне звернення до телеканалу, і вже 17 лютого мовник оприлюднив офіційне вибачення, пояснюючи ситуацію технічною помилкою, а не намірами висловити неповагу Україні.

"Україна піддається масованій інформаційній пропаганді та фейкам з боку Росії. В такий час особливо важливо, щоб всі наші партнери дотримувались норм міжнародного права та своєї позиції щодо невизнання незаконної окупації Криму з боку Російської федерації. Це ж стосується і журналістів іноземних ЗМІ в питанні дотримання норм журналістської етики та об’єктивного висвітлення інформації", - зазначило українське диппредставництво.

Раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Словенії Янез Янша планує відвідати Україну до кінця лютого.

Словенія, як і багато інших європейських країн, закликала своїх громадян тимчасово виїхати з України на тлі загрози збройної агресії РФ.

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