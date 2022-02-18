Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Словенский телеканал показал карту с "российским" Крымом, пришлось извиняться

Пятница, 18 февраля 2022, 12:47

Словенский общественный вещатель RTV Slovenija в своей передаче 16 февраля использовал карту с "российским" Крымом.

Об этом говорится в заявлении посольства Украины в Словении, пишет "Европейская правда"

Украинское посольство направило официальное обращение к телеканалу, и уже 17 февраля вещатель обнародовал официальное извинение, объясняя ситуацию технической ошибкой, а не намерениями выразить неуважение Украине.

"Украина подвергается массированной информационной пропаганде и фейкам со стороны России. В такое время особенно важно, чтобы все наши партнеры соблюдали нормы международного права и свою позицию по непризнанию незаконной оккупации Крыма со стороны Российской федерации. Это же касается и журналистов иностранных СМИ в вопросе соблюдения норм журналистской этики и объективного освещения информации", - отметило украинское диппредставительство.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Словении Янез Янша планирует посетить Украину до конца февраля.

Словения, как и многие другие европейские страны, призвала своих граждан временно уехать из Украины на фоне угрозы вооруженной агрессии РФ.

Подписывайтесь на Telegram-канал "Европа тут" с самым интересным от ЕвроПравды

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Словения Крым

Статьи

Как работает пропаганда РФ, как она попадает на Запад и какова ее роль в нынешнем кризисе

"Как только в западных СМИ начались публикации о концентрации войск РФ у границ Украины, активизировалась и российская пропаганда" (укр.)
18 февраля 2022 — Юрий Панченко, Европейская правда

Поражения и победы украинской границы: ключевые результаты 2021 года

Несмотря на проблемы, украинская граница становится более защищенной, но в то же время и более дружественной к путешественникам и торговле (укр.)
18 февраля 2022 — Павел Кравчук, Петр Креймер, для Европейской правды

Успех на 75%: как Украина и Польша решают транзитный конфликт, мешающий экспорту в ЕС

Жесткая позиция Киева дала результаты. Впрочем, в вопросе увеличения польских разрешений на транзитные перевозки достигнут только временный компромисс.
17 февраля 2022 — Юрий Панченко, Европейская правда