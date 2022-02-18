Словенский телеканал показал карту с "российским" Крымом, пришлось извиняться

Словенский общественный вещатель RTV Slovenija в своей передаче 16 февраля использовал карту с "российским" Крымом.

Об этом говорится в заявлении посольства Украины в Словении, пишет "Европейская правда"

Украинское посольство направило официальное обращение к телеканалу, и уже 17 февраля вещатель обнародовал официальное извинение, объясняя ситуацию технической ошибкой, а не намерениями выразить неуважение Украине.

"Украина подвергается массированной информационной пропаганде и фейкам со стороны России. В такое время особенно важно, чтобы все наши партнеры соблюдали нормы международного права и свою позицию по непризнанию незаконной оккупации Крыма со стороны Российской федерации. Это же касается и журналистов иностранных СМИ в вопросе соблюдения норм журналистской этики и объективного освещения информации", - отметило украинское диппредставительство.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Словении Янез Янша планирует посетить Украину до конца февраля.

Словения, как и многие другие европейские страны, призвала своих граждан временно уехать из Украины на фоне угрозы вооруженной агрессии РФ.

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