Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Посольство Британии временно переезжает во Львов

Пятница, 18 февраля 2022, 21:24

Посольство Британии временно перемещают из Киева во Львов в связи с опасениями новой агрессии России против Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в обновлении на сайте МИД Соединенного Королевства от 18 февраля.

"Посольство Британии в Киеве временно переезжает. Персонал посольства будет работать из офиса во Львове", – отмечают в сообщении.

"Мы знаем российские методички": в МИД Британии призвали не верить провокациям РФ

МИД повторяет призыв к своим гражданам в Украине выезжать из страны, пока есть возможность, и предупреждает, что в случае военной эскалации британцам в Украине не стоит рассчитывать на усиленную консульскую поддержку или помощь с эвакуацией.

Напомним, 11 февраля Британия, среди ряда стран, призвала своих граждан в Украину немедленно выезжать из-за угрозы вооруженной агрессии России, а также объявила об отзыве инструкторов, обучавших украинских военных.

Посол Британии Мелинда Симмонс сообщила, что остается в Киеве с основной командой сотрудников.

15 февраля Великобритания объявила об открытии во Львове офиса консульских услуг.

Первыми свои посольства во Львов переместили США и Канада, часть сотрудников посольства – Литва.

Читайте также: Не так, как в Украине: при каких обстоятельствах США эвакуировали свои посольства.

Подписывайтесь на Telegram-канал "Европа тут" с самым интересным от ЕвроПравды.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Российский кризис Великобритания

Статьи

Как работает пропаганда РФ, как она попадает на Запад и какова ее роль в нынешнем кризисе

"Как только в западных СМИ начались публикации о концентрации войск РФ у границ Украины, активизировалась и российская пропаганда" (укр.)
18 февраля 2022 — Юрий Панченко, Европейская правда

Поражения и победы украинской границы: ключевые результаты 2021 года

Несмотря на проблемы, украинская граница становится более защищенной, но в то же время и более дружественной к путешественникам и торговле (укр.)
18 февраля 2022 — Павел Кравчук, Петр Креймер, для Европейской правды

Успех на 75%: как Украина и Польша решают транзитный конфликт, мешающий экспорту в ЕС

Жесткая позиция Киева дала результаты. Впрочем, в вопросе увеличения польских разрешений на транзитные перевозки достигнут только временный компромисс.
17 февраля 2022 — Юрий Панченко, Европейская правда