Литва закликає посилити безпеку країн Балтії військами США

Президент Литви Гітанас Науседа закликав посилити безпеку країн Балтії за допомогою американських військ, оскільки регіон стурбований зосередженням російських військ поблизу України.

Про це він заявив після зустрічі з міністром оборони США Ллойдом Остіном у Вільнюсі, пише "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Російське військове нарощування на східному кордоні НАТО змінює ситуацію з безпекою. Критично важливо посилити регіональну безпеку країн Балтії додатковими військами із США та прискорити співпрацю у галузі військових закупівель", — сказав Науседа.

Раніше Науседа заявив, що Литва побоюється, що Європа "на межі війни".

З 2019 року Сполучені Штати розміщують у Литві групи чисельністю близько 500 військовослужбовців та техніки на ротаційній основі, і у своїй заяві Науседа закликав Вашингтон зробити це розміщення постійним.

Раніше Науседа заявив, що Євросоюз зараз має чудову нагоду продемонструвати єдність і говорити про прискорення інтеграції України в ЄС.

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