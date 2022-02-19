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Литва закликає посилити безпеку країн Балтії військами США

Субота, 19 лютого 2022, 14:44

Президент Литви Гітанас Науседа закликав посилити безпеку країн Балтії за допомогою американських військ, оскільки регіон стурбований зосередженням російських військ поблизу України.

Про це він заявив після зустрічі з міністром оборони США Ллойдом Остіном у Вільнюсі, пише "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Російське військове нарощування на східному кордоні НАТО змінює ситуацію з безпекою. Критично важливо посилити регіональну безпеку країн Балтії додатковими військами із США та прискорити співпрацю у галузі військових закупівель", — сказав Науседа.

Раніше Науседа заявив, що Литва побоюється, що Європа "на межі війни".

З 2019 року Сполучені Штати розміщують у Литві групи чисельністю близько 500 військовослужбовців та техніки на ротаційній основі, і у своїй заяві Науседа закликав Вашингтон зробити це розміщення постійним.

Раніше Науседа заявив, що Євросоюз зараз має чудову нагоду продемонструвати єдність і говорити про прискорення інтеграції України в ЄС.

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Литва США

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