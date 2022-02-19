Литва призывает усилить безопасность стран Балтии войсками США

Президент Литвы Гитанас Науседа призвал усилить безопасность стран Балтии с помощью американских войск, поскольку регион обеспокоен сосредоточением российских войск вблизи Украины.

Об этом он заявил после встречи с министром обороны США Ллойдом Остином в Вильнюсе, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Российское военное наращивание на восточной границе НАТО меняет ситуацию с безопасностью. Критически важно усилить региональную безопасность стран Балтии дополнительными войсками из США и ускорить сотрудничество в области военных закупок", — сказал Науседа.

Ранее Науседа заявил, что Литва опасается, что Европа "на грани войны".

С 2019 года Соединенные Штаты размещают в Литве группы численностью около 500 военнослужащих и техники на ротационной основе, и в своем заявлении Науседа призвал Вашингтон сделать это размещение постоянным.

Ранее Науседа заявил, что у Евросоюза сейчас прекрасная возможность продемонстрировать единство и говорить об ускорении интеграции Украины в ЕС.

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