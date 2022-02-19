Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Литва призывает усилить безопасность стран Балтии войсками США

Суббота, 19 февраля 2022, 14:44

Президент Литвы Гитанас Науседа призвал усилить безопасность стран Балтии с помощью американских войск, поскольку регион обеспокоен сосредоточением российских войск вблизи Украины.

Об этом он заявил после встречи с министром обороны США Ллойдом Остином в Вильнюсе, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Российское военное наращивание на восточной границе НАТО меняет ситуацию с безопасностью. Критически важно усилить региональную безопасность стран Балтии дополнительными войсками из США и ускорить сотрудничество в области военных закупок", — сказал Науседа.

Ранее Науседа заявил, что Литва опасается, что Европа "на грани войны".

С 2019 года Соединенные Штаты размещают в Литве группы численностью около 500 военнослужащих и техники на ротационной основе, и в своем заявлении Науседа призвал Вашингтон сделать это размещение постоянным.

Ранее Науседа заявил, что у Евросоюза сейчас прекрасная возможность продемонстрировать единство и говорить об ускорении интеграции Украины в ЕС.

Подписывайтесь на Telegram-канал "Европа тут" с самым интересным от ЕвроПравды

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Литва США

Статьи

Как работает пропаганда РФ, как она попадает на Запад и какова ее роль в нынешнем кризисе

"Как только в западных СМИ начались публикации о концентрации войск РФ у границ Украины, активизировалась и российская пропаганда" (укр.)
18 февраля 2022 — Юрий Панченко, Европейская правда

Поражения и победы украинской границы: ключевые результаты 2021 года

Несмотря на проблемы, украинская граница становится более защищенной, но в то же время и более дружественной к путешественникам и торговле (укр.)
18 февраля 2022 — Павел Кравчук, Петр Креймер, для Европейской правды

Успех на 75%: как Украина и Польша решают транзитный конфликт, мешающий экспорту в ЕС

Жесткая позиция Киева дала результаты. Впрочем, в вопросе увеличения польских разрешений на транзитные перевозки достигнут только временный компромисс.
17 февраля 2022 — Юрий Панченко, Европейская правда