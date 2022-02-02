У Канаді провінція відмовилась від податку для невакцинованих 

Канадська провінція Квебек оголосила у вівторок, що припиняє плани введення податку на охорону здоров’я для тих, хто не вакцинований проти COVID-19, після громадської реакції на цю пропозицію.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише агентство AFP.

Франсуа Лего, прем'єр-міністр франкомовної провінції, заявив на преcконференції, що суперечливий захід глибоко розділив жителів Квебеку.

"Щоб Квебек жив далі у спокійному соціальному кліматі, я оголошую, що уряд не буде вносити цей законопроєкт про стягнення на охорону здоров’я", – сказав він.

Ідея податку була оприлюднена 11 січня і мала на меті заохотити 10% місцевого населення, які ще не вакцинувалися, зробити щеплення.

Лего скаржився на те, що половина всіх пацієнтів із COVID-19 у відділеннях інтенсивної терапії в провінції не були вакциновані, і що це створює тиск на ресурси у секторі охорони здоров’я.

Це рішення стало вже другим, коли уряд Квебеку скасував заходи, спрямовані на уповільнення поширення коронавірусу.

Минулого року він також скасував обов’язкові щеплення для всіх медичних працівників, побоюючись, що це призведе до того, що тисячі медсестер звільняться з роботи, посилюючи і без того серйозну нестачу працівників у секторі.

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