В Канаде провинция отказалась от налога для невакцинированных

Канадская провинция Квебек объявила во вторник, что прекращает планы введения налога на здравоохранение для тех, кто не вакцинирован против COVID-19, после общественной реакции на это предложение.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет агентство AFP.

Франсуа Лего, премьер-министр франкоязычной провинции, заявил на пресс-конференции, что противоречивая мера глубоко разделила жителей Квебека.

"Чтобы Квебек жил дальше в спокойном социальном климате, я объявляю, что правительство не будет вносить этот законопроект о взносах на здравоохранение", – сказал он.

Идея налога была обнародована 11 января и имела целью поощрить еще не вакцинировавшиеся 10% местного населения сделать прививку.

Лего жаловался, что половина всех пациентов с COVID-19 в отделениях интенсивной терапии в провинции не были вакцинированы, и что это создает давление на ресурсы в секторе здравоохранения.

Это решение стало уже вторым, когда правительство Квебека отменило меры, направленные на замедление распространения коронавируса.

В прошлом году оно также отменило обязательные прививки для всех медицинских работников, опасаясь, что это приведет к тому, что тысячи медсестер уволятся с работы, усугубляя и без того серьезную нехватку работников в секторе.