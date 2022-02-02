Министр обороны Венгрии считает нецелесообразным размещать в стране дополнительные силы НАТО

Министр обороны Венгрии Тибор Бенко заявил, что считает нецелесообразным и ненужным размещение на территории страны дополнительных сил НАТО.

Его слова приводит венгерское издание HVG, пишет "Европейская правда".

Министр отметил, что решение в конфликте России и Украины нужно искать путем дипломатических переговоров, и это в интересах Венгрии, и предостерег от "риторики времен холодной войны".

Тибор Бенко отметил, что Венгрия с 2017 года реализовала серьезную программу укрепления своих вооруженных сил, и армия достаточно мощная, что признают и в НАТО. Он выразил мнение, что, учитывая это, сейчас нет необходимости размещать на территории Венгрии большой контингент НАТО на постоянной основе.

Министр добавил, что видит задачу венгерской армии в текущей ситуации в том, чтобы гарантировать мир и безопасность в регионе и в самой стране, и "никто не должен хотеть создать ситуацию, когда люди озабочены демонстрацией силы".

1 февраля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время визита в Москву заявил, что считает возможным заключение договора между Россией и НАТО, который бы обеспечил безопасность в регионе. Впрочем, главной целью поездки Орбана был газовый вопрос.

Перед визитом премьер провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Венгерская оппозиция ранее призвала Виктора Орбана отменить встречу, заявляя, что в текущей ситуации она вредна и противоречит национальным интересам Венгрии.

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