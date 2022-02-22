airBaltic призупиняє нічні рейси в Україну до кінця лютого

Латвійська авіакомпанія airBaltic до кінця лютого призупиняє нічні рейси до України та з України.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у заяві від 22 лютого.

"У ситуації, що склалася, компанія вирішила до кінця лютого 2022 року призупинити нічні польоти до України та з України. Компанія продовжить виконувати рейси з Києва як до Риги, так і до Вільнюса", - повідомила airBaltic.

Через це рішення скасовуються п’ять нічних рейсів між Києвом та Вільнюсом і два рейси між Одесою і Ригою. Пасажирам запропонують перенести бронювання на інші рейси.

Денні рейси зберігаються - цього тижня airBaltic щодня продовжить літати між Києвом і Ригою та виконувати два рейси між Києвом і Вільнюсом.

Минулого тижня авіакомпанія додала у графік два рейси через різке зростання попиту.

Нагадаємо, 21 лютого французька Air France скасувала свої рейси між Києвом і Парижем на вівторок.

19 лютого про призупинення усіх рейсів до Києва та з Києва із 21 до 28 лютого оголосила Lufthansa.

Раніше нідерландська авіакомпанія KLM тимчасово припинила польоти в Україну, а British Airways вирішила не здійснювати польоти над повітряним простором України.

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