Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

airBaltic приостанавливает ночные рейсы в Украину до конца февраля

Вторник, 22 февраля 2022, 10:46

Латвийская авиакомпания airBaltic до конца февраля приостанавливает ночные рейсы в Украину и из Украины.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в заявлении от 22 февраля.

"В сложившейся ситуации компания решила до конца февраля 2022 года приостановить ночные полеты в Украину и из Украины. Компания продолжит выполнять рейсы из Киева как в Ригу, так и в Вильнюс", - сообщила airBaltic.

Из-за этого решения отменяются пять ночных рейсов между Киевом и Вильнюсом и два рейса между Одессой и Ригой. Пассажирам предложат перенести бронирование на другие рейсы.

Дневные рейсы сохраняются – на этой неделе airBaltic ежедневно продолжит летать между Киевом и Ригой и выполнять два рейса между Киевом и Вильнюсом.

На прошлой неделе авиакомпания добавила в график два рейса из-за резкого роста спроса.

Напомним, 21 февраля французская Air France отменила свои рейсы между Киевом и Парижем на вторник.

19 февраля о приостановлении всех рейсов в Киев и из Киева с 21 по 28 февраля объявила Lufthansa.

Ранее нидерландская авиакомпания KLM временно прекратила полеты в Украину, а British Airways решила не совершать полеты над воздушным пространством Украины.

Подписывайтесь на Telegram-канал "Европа тут" с самым интересным от ЕвроПравды

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Российский кризис Авиарейсы

Статьи

Минск-3, мягкие санкции и другие последствия "независимости" оккупированного Донбасса

Какие последствия будет иметь признание РФ "независимости" оккупированных ею территорий на Востоке Украины? Снижение рисков нападения на Киев или наоборот?
22 февраля 2022 — Сергей Сидоренко, Европейская правда

Разорвать отношения с Россией: каким должен быть ответ на решение Кремля

Первым символическим шагом украинской дипломатии должно стать перезрелое решение о разрыве дипломатических отношений с Россией (укр.)
21 февраля 2022 — Богдан Яременко, народный депутат Украины, "Слуга народа"

Зеленский в Мюнхене: что услышал Запад в выступлении украинского президента

Тезис Владимира Зеленского о новой архитектуре европейской безопасности работает на интересы РФ и откровенно опасен для Украины (укр.)
21 февраля 2022 — Дмитрий Шульга, Международный фонд "Відродження"