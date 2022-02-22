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В Совете Европы считают Минские соглашения "единственной основой" для урегулирования, несмотря на признание ОРДЛ

Вторник, 22 февраля 2022, 12:31

Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич по поводу признания Россией ОРДЛО заявила, что Минские договоренности все равно "остаются единственной основой для разрешения конфликта на Донбассе".

Об этом говорится в статье "Минск-3, мягкие санкции и другие последствия признания Кремлем "независимости" оккупированного Донбасса".

Отметим, что большинство западных государств после заявления президента РФ заявили, что признание независимости ОРДЛО – это нарушение Минских соглашений.

Даже Германия, при новой власти ставшая "слабым звеном" Нормандского формата, заявила, что решением Кремля "многолетние усилия в Нормандском формате и ОБСЕ намеренно и без всяких понятных причин уничтожаются".

А в Елисейском дворце обвинили Путина во лжи и назвали "параноидальной" его речь по случаю признания "независимости" ОРДЛО.

Напомним, Белый дом уже обнародовал санкции против ОРДЛО, но это не те же санкции, что предусмотрены на случай вторжения РФ в Украину.

В ответ на решение Путина признать самопровозглашенные "республики" планируют объявить санкции также Великобритания и Канада

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Совет Европы Донбасс и ОРДЛО Российский кризис

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