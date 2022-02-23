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В Украину прибыл второй самолет с оружием от Канады

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Среда, 23 февраля 2022, 09:18

Самолет канадских вооруженных сил доставил в Украину второй груз летальной военной помощи.

Об этом написала в Twitter глава Минобороны Анита Ананд, сообщает "Европейская правда".

"Сегодня наши канадские вооруженные силы осуществили вторую доставку летальной военной помощи для поддержки наших украинских партнеров. Дальнейшее вторжение России в суверенное государство абсолютно неприемлемо, и мы будем продолжать поддерживать Украину, поскольку страна защищает свой суверенитет и независимость", - написала министр.

Заявление появилось через несколько часов после того, как Канада присоединилась к западным союзникам в ведении финансовых санкций против России за признание ОРДЛО.

Напомним, 22 февраля президент США Джо Байден объявил о первом из многих планируемых уровней новых санкций против России после признания ею "независимости" ОРДЛО.

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Канада Российский кризис

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