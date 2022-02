В Украину прибыл второй самолет с оружием от Канады

Самолет канадских вооруженных сил доставил в Украину второй груз летальной военной помощи.

Об этом написала в Twitter глава Минобороны Анита Ананд, сообщает "Европейская правда".

"Сегодня наши канадские вооруженные силы осуществили вторую доставку летальной военной помощи для поддержки наших украинских партнеров. Дальнейшее вторжение России в суверенное государство абсолютно неприемлемо, и мы будем продолжать поддерживать Украину, поскольку страна защищает свой суверенитет и независимость", - написала министр.

Today, our @CanadianForces made a second delivery of lethal military aid to support our Ukrainian partners. Russia’s further invasion of a sovereign state is absolutely unacceptable, and we will continue to stand by Ukraine as the country defends its sovereignty and independence. pic.twitter.com/lYZRIu8JOE