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Канада викликає посла Росії через визнання ОРДЛО

Середа, 23 лютого 2022, 10:26

Канада викликає посла Російської Федерації для пояснень після визнання Росією "незалежності" окупованих ОРДЛО і відкритого входження туди російських військ.

Про це у своєму Twitter 22 лютого повідомила міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі, пише "Європейська правда".

"Доручила заступнику міністра викликати посла Росії для пояснень щодо триваючої агресії РФ, порушення міжнародного права і зневаги до суверенітету України. Канада підтримує Україну, ми будемо застосовувати жорсткі санкції у відповідь", - заявила Мелані Жолі. 

Як вже повідомлялося, 22 лютого уряд Канади оголосив перший пакет нових санкцій проти Росії - за визнання "незалежності" окупованих ОРДЛО - та анонсував відправленні додаткових військових до Латвії для посилення східного флангу НАТО. 

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Також в ніч на 23 лютого літак канадських збройних сил доставив в Україну другий вантаж летальної військової допомоги.

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Російська криза Донбас та ОРДЛО Канада

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