Канада викликає посла Росії через визнання ОРДЛО
Канада викликає посла Російської Федерації для пояснень після визнання Росією "незалежності" окупованих ОРДЛО і відкритого входження туди російських військ.
Про це у своєму Twitter 22 лютого повідомила міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі, пише "Європейська правда".
"Доручила заступнику міністра викликати посла Росії для пояснень щодо триваючої агресії РФ, порушення міжнародного права і зневаги до суверенітету України. Канада підтримує Україну, ми будемо застосовувати жорсткі санкції у відповідь", - заявила Мелані Жолі.
I have directed my Deputy Minister to summon the Russia Ambassador to explain Russia’s continued aggression, violation of international law, and disregard for Ukrainian sovereignty.— Mélanie Joly (@melaniejoly) February 22, 2022
Canada stands with Ukraine. We will be imposing severe sanctions in response.
Як вже повідомлялося, 22 лютого уряд Канади оголосив перший пакет нових санкцій проти Росії - за визнання "незалежності" окупованих ОРДЛО - та анонсував відправленні додаткових військових до Латвії для посилення східного флангу НАТО.
Також в ніч на 23 лютого літак канадських збройних сил доставив в Україну другий вантаж летальної військової допомоги.
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