Канада викликає посла Росії через визнання ОРДЛО

Канада викликає посла Російської Федерації для пояснень після визнання Росією "незалежності" окупованих ОРДЛО і відкритого входження туди російських військ.

Про це у своєму Twitter 22 лютого повідомила міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі, пише "Європейська правда".

"Доручила заступнику міністра викликати посла Росії для пояснень щодо триваючої агресії РФ, порушення міжнародного права і зневаги до суверенітету України. Канада підтримує Україну, ми будемо застосовувати жорсткі санкції у відповідь", - заявила Мелані Жолі.

I have directed my Deputy Minister to summon the Russia Ambassador to explain Russia’s continued aggression, violation of international law, and disregard for Ukrainian sovereignty.



Canada stands with Ukraine. We will be imposing severe sanctions in response.