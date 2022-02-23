Канада викликає посла Росії через визнання ОРДЛО

Канада викликає посла Російської Федерації для пояснень після визнання Росією "незалежності" окупованих ОРДЛО і відкритого входження туди російських військ.

Про це у своєму Twitter 22 лютого повідомила міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі, пише "Європейська правда".

"Доручила заступнику міністра викликати посла Росії для пояснень щодо триваючої агресії РФ, порушення міжнародного права і зневаги до суверенітету України. Канада підтримує Україну, ми будемо застосовувати жорсткі санкції у відповідь", - заявила Мелані Жолі.

I have directed my Deputy Minister to summon the Russia Ambassador to explain Russia’s continued aggression, violation of international law, and disregard for Ukrainian sovereignty.



Canada stands with Ukraine. We will be imposing severe sanctions in response. — Mélanie Joly (@melaniejoly) February 22, 2022

Як вже повідомлялося, 22 лютого уряд Канади оголосив перший пакет нових санкцій проти Росії - за визнання "незалежності" окупованих ОРДЛО - та анонсував відправленні додаткових військових до Латвії для посилення східного флангу НАТО.

Також в ніч на 23 лютого літак канадських збройних сил доставив в Україну другий вантаж летальної військової допомоги.

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