Канада вызывает посла России из-за признания ОРДЛО

Канада вызывает посла Российской Федерации для объяснений после признания Россией "независимости" оккупированных ОРДЛО и открытого вступления туда российских войск.

Об этом в своем Twitter 22 февраля сообщила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли, пишет "Европейская правда".

"Поручила заместителю министра вызвать посла России для объяснений относительно продолжающейся агрессии РФ, нарушения международного права и пренебрежения к суверенитету Украины. Канада поддерживает Украину, мы будем применять жесткие санкции в ответ", - заявила Мелани Жоли.

I have directed my Deputy Minister to summon the Russia Ambassador to explain Russia’s continued aggression, violation of international law, and disregard for Ukrainian sovereignty.



Canada stands with Ukraine. We will be imposing severe sanctions in response.