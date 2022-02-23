Канада вызывает посла России из-за признания ОРДЛО

Канада вызывает посла Российской Федерации для объяснений после признания Россией "независимости" оккупированных ОРДЛО и открытого вступления туда российских войск.

Об этом в своем Twitter 22 февраля сообщила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли, пишет "Европейская правда".

"Поручила заместителю министра вызвать посла России для объяснений относительно продолжающейся агрессии РФ, нарушения международного права и пренебрежения к суверенитету Украины. Канада поддерживает Украину, мы будем применять жесткие санкции в ответ", - заявила Мелани Жоли.

I have directed my Deputy Minister to summon the Russia Ambassador to explain Russia’s continued aggression, violation of international law, and disregard for Ukrainian sovereignty.



Canada stands with Ukraine. We will be imposing severe sanctions in response. — Mélanie Joly (@melaniejoly) February 22, 2022

Как уже сообщалось, 22 февраля правительство Канады объявило первый пакет новых санкций против России - за признание "независимости" оккупированных ОРДЛО - и анонсировало отправку дополнительных военных в Латвию для усиления восточного фланга НАТО.

Также в ночь на 23 февраля самолет канадских вооруженных сил доставил в Украину второй груз летальной военной помощи.

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