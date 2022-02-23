Канада вызывает посла России из-за признания ОРДЛО
Канада вызывает посла Российской Федерации для объяснений после признания Россией "независимости" оккупированных ОРДЛО и открытого вступления туда российских войск.
Об этом в своем Twitter 22 февраля сообщила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли, пишет "Европейская правда".
"Поручила заместителю министра вызвать посла России для объяснений относительно продолжающейся агрессии РФ, нарушения международного права и пренебрежения к суверенитету Украины. Канада поддерживает Украину, мы будем применять жесткие санкции в ответ", - заявила Мелани Жоли.
I have directed my Deputy Minister to summon the Russia Ambassador to explain Russia’s continued aggression, violation of international law, and disregard for Ukrainian sovereignty.— Mélanie Joly (@melaniejoly) February 22, 2022
Canada stands with Ukraine. We will be imposing severe sanctions in response.
Как уже сообщалось, 22 февраля правительство Канады объявило первый пакет новых санкций против России - за признание "независимости" оккупированных ОРДЛО - и анонсировало отправку дополнительных военных в Латвию для усиления восточного фланга НАТО.
Также в ночь на 23 февраля самолет канадских вооруженных сил доставил в Украину второй груз летальной военной помощи.
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