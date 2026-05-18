У Чехії з бетону вилучили раніше викрадений череп святої

Чеські експерти зуміли вилучити череп, який міг належати канонізованій Здіславі з Лемберка, з бетону, після того як чоловік викрав його та залив сумішшю.

Про це пише Radio Prague International, передає "Європейська правда".

Правоохоронці заявили, що цінна реліквія перебуває у задовільному стані і тепер буде відреставрована.

"Чудова новина! Експерти успішно вилучили череп святої Здіслави з бетону. На щастя, реліквія добре збереглася. Тепер вона пройде подальшу реставрацію, щоб забезпечити її повний захист і збереження", – зазначили в поліції.

Чоловік раніше викрав та залив реліквію бетоном з наміром закопати її на дні річки. За даними поліції, йому вдалося виконати лише першу частину плану.

У суботу, 16 травня, суд у Чеській Липі не взяв його під варту, і він буде притягнутий до відповідальності, залишаючись на волі. За словами Яна Уйка, заступника начальника відділу загальних злочинів поліції Чеської Липи, чоловіку загрожує до восьми років ув’язнення.

Інцидент стався в базиліці Святого Лаврентія та Святої Здіслави в місті Яблонне-в-Под'єштеді, приблизно за 110 км на північ від Праги.

Свята Здіслава з Лемберка жила у XIII столітті та була відома благодійністю і допомогою бідним. Вона була канонізована у 1995 році Папою Римським Іваном Павлом II.