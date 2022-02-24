Італія засудила новий напад РФ на Україну

Міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо засудив нову широкомасштабну агресію РФ проти України та пообіцяв Україні спільну з союзниками підтримку.

Заяву про це він розмістив у своєму Twitter, пише "Європейська правда".

"Військова операція РФ - серйозна і невиправдана, неспровокована агресія проти України, яку Італія суворо засуджує. Це порушення міжнародного права. Італія підтримує народ України, разом з ЄС і партнерами у НАТО", - заявив Луїджі Ді Майо.

L’operazione militare russa è una gravissima e ingiustificata aggressione, non provocata, ai danni dell’Ucraina, che l’Italia condanna con fermezza. Una violazione del diritto internazionale.

L’Italia è al fianco del popolo ucraino, insieme ai partner Ue e atlantici. — Luigi Di Maio (@luigidimaio) February 24, 2022

Раніше очільник МЗС України Дмитро Кулеба звернувся до світу у зв’язку з початком війни.

Із заявою виступив також президент США, який пообіцяв, що "світ притягне Росію до відповідальності", а також інші лідери.

Рано вранці 24 лютого Путін поновив війну проти України.

Детальніше про реакцію Заходу на російську агресію читайте у лайв-трансляції "Війна з Росією: все про відповідь Європи, США та світу".

Лайв-трансляцію повідомлень про бойові дії та удари окупаційних військ 24 лютого читайте за лінком "Росія напала на Україну. ОНЛАЙН".