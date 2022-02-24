Украина призвала Турцию закрыть Босфор и Дарданеллы для кораблей РФ

Украина обратилась к Турции с официальным обращением о закрытии проливов Босфор и Дарданеллы для российских кораблей.

Об этом заявил посол Украины в Турции Василий Боднар в заявлении сегодня в посольстве в Анкаре, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Укринформ".

"Сейчас самое главное - поддержка Украины. Обращаюсь к турецкому народу и турецким властям помочь Украине. Призываем закрыть воздушное пространство, закрыть проход через Босфор и Дарданеллы для российских военных кораблей. Официальный запрос направлен турецкой стороне", - сказал Боднар.

Также посол призвал ввести санкции против России и ее активов на территории Турции и сделать невозможным зарабатывание Россией денег на войну.

"Для нас важна военная поддержка оборонным вооружением, финансовая и гуманитарная поддержка. Призываю помочь тем гражданам Украины, которые сейчас находятся на территории Турции и нуждаются в дополнительной помощи и защите", - сказал посол.

Следует отметить, что закрытие проливов выглядит невозможным, поскольку Россия как черноморское государство не может быть лишена доступа к проливам в соответствии с Конвенцией Монтре. Следовательно, закрытие Турцией проливов выглядело бы как нарушение международного права.

В то же время нападение РФ на Украину также является грубым нарушением международного права, о чем заявил ряд стран мира.

Как сообщалось, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил своему российскому коллеге Владимиру Путину в среду, что Анкара не признает шагов против территориальной целостности Украины.

Эрдоган также заявил, что Турция не может отказаться от своих связей с Россией или Украиной, и раскритиковал дипломатические усилия Запада в разговорах с Москвой как малоэффективные.

Подробнее о реакции Запада на российскую агрессию читайте в лайв-трансляции Война с Россией: все об ответе мира.

Лайв-трансляцию сообщений о боевых действиях и ударах оккупационных войск 24 февраля читайте в публикации "Украинской правды".