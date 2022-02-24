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Байден: Росію не від’єднують від SWIFT через позицію Європи

Четвер, 24 лютого 2022, 21:16

Президент США Джо Байден заявив, що можливість відключення Росії від системи Swift залишається на порядку денному, але наразі у Європі не готові перети до цього кроку. 

Про це Байден заявив у зверненні щодо війни Росії проти України, оголошуючи санкції проти РФ, повідомляє "Європейська правда".

"Санкції, які ми пропонуємо щодо банків, матимуть аналогічні наслідки, а може і сильніші, як виведення Росії із системи Swift, це поперше", - сказав Джо Байден, відповідаючи на питання журналістів.

"По друге, це завжди один із варіантів, але на цей час це не є позицією решти Європи", - додав президент США.

За даними ЗМІ, Європейський Союз розглядає відключення Росію від SWIFT, але Німеччина, Італія, Угорщина і Кіпр виступають проти.

Україна закликала партнерів  відключити РФ від SWIFT у відповідь на її вторгнення.

Байден також повідомив, що США та понад 30 держав партнерів по всьому світі узгодили "пекельні санкції", що мають вдарити по Росії.

Детальніше про реакцію Заходу на російську агресію читайте у лайв-трансляції "Війна з Росією: все про відповідь Європи, США та світу".

Лайв-трансляцію повідомлень про бойові дії та удари окупаційних військ 24 лютого читайте за лінком "Росія напала на Україну. ОНЛАЙН".

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