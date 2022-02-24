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Байден рассказал, чего добивается Путин, напав на Украину

Четверг, 24 февраля 2022, 21:48

Президент США Джо Байден считает, что оккупация Украины не удовлетворит Путина

Об этом он заявил на пресс-конференции после заседания Совета национальной безопасности США, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Отвечая на вопросы журналистов, он сначала не дал четкого ответа на выкрик-вопрос о том, остановится ли нападение Путина в Украине, но впоследствии, в другом ответе, решил вернуться к этому.

"Вы слышали речь Путина, продолжавшуюся целый час, о том, почему он идет в Украину. (Из нее очевидно, что) у него амбиции значительно больше, чем Украина. Он желает возобновить бывший Советский союз. И речь идет именно об этом. И эти его амбиции категорически противоречат тому, где сейчас находится мир", – пояснил президент.

По его словам, мир должен остановить Путина. Поэтому Штаты введут санкции, о которых он подробно рассказал перед тем.

Джо Байден подчеркнул, что реакция мира на российскую агрессию настолько объединена, что Путин безусловно станет изгоем, нерукоподаваемым на международной арене.

Байден не дал четкого ответа на вопрос о том, пугает ли Путин западных лидеров угрозой ядерного удара. "Понятия не имею, чем он пугает, но я вижу, что он сделал", - заявил президент США.

Подробнее о реакции Запада на российскую агрессию читайте в лайв-трансляции Война с Россией: все об ответе Европы, США и мира.

Лайв-трансляцию сообщений о боевых действиях и ударах оккупационных войск 24 февраля читайте в публикации "Россия напала на Украину. ОНЛАЙН".

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Война с РФ Байден Путин

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