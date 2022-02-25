Кокс, що оголосив про вигнання Росії з Ради Європи, не захотів згадувати, як системно захищав РФ

Президент ПАРЄ Тіні Кокс, який у п’ятницю оголосив про існування консенсусу щодо покарання Росії у організації, не захотів визнавати власну помилку минулих років, коли він системно захищав РФ у цій організації.

Про це він сказав у спілкуванні з ЄвроПравдою під час пресконференції у Страсбурзі.

Відповідаючи на запитання про те, чи не варто йому особисто та іншим адвокатам Росії, які домоглися зняття санкцій з Росії у ПАРЄ в 2019 році без виконання нею жодних умов, визнати свою помилку, Тіні Кокс сказав, що поважає таку думку, але хоче говорити лише про чинний стан.

"Ми говоримо не про те, хто колись був винний. На цей час винна тільки Російська Федерація, яка вторглася в Україну", - наголосив він.

Утім, на його думку, через рішення 2019 року, коли Росію відновили у правах у ПАРЄ, Захід має відчуття, що вичерпав можливості для діалогу. "Ніхто не може сказати, що Росія не мала можливості повернутися до цивілізованого світу... Припинення її участі у ПАРЄ – це її, а не наше рішення. Розпочавши війну проти України, Росія дала відповідь, що вона не може бути частиною нашої організації", - додав Кокс.

Депутат натякнув, що для повернення до Ради Європи росіяни мають змінити правлячий режим.

"Для громадян Російської Федерації це важкий день. Але Рада Європи створена не для членства Росії у ній. У нас є принципи, яких треба дотримуватися... Можу лише закликати їх прагнути того, щоби їхній уряд повернувся до здорового глузду", - додав депутат.

Чинного президента асамблеї Тіні Кокса (депутат з групи крайніх лівих, Нідерланди) багато років поспіль вважали одним з найбільш проросійських депутатів асамблеї, тому примітно, що навіть виступив із жорстким засудженням дій РФ, пояснивши, що припинення її участі у Раді Європи є неуникним. "В усіх частинах РЄ є чітке розуміння, що ми маємо у найсильніших виразах засудити настільки грубе порушення Статуту РЄ Російською Федерацією", - заявив він

Нагадаємо, що після 2014 року на Росію наклали санкції в ПАРЄ, однак Москва у відповідь розпочала шантаж організації, припинивши сплату бюджетних внесків та погрожуючи вийти з РЄ. Під цим шантажем у 2019 році асамблея всупереч власним рішенням зняла з Росії усі санкції та знищила санкційні механізми ПАРЄ. Як тоді писала "Європейська правда", це рішення серйозно підірвало авторитет Ради Європи як такої, однак тоді експерти, а також ЄвроПравда наполягали Україна мала лишатися в організації, доводячи, що РЄ має відновити тиск на Росію.

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"Європейська правда" буде слідкувати за розвитком подій у Страсбурзі.