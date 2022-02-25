Кокс, объявивший об изгнании России из Совета Европы, не захотел вспоминать, как системно защищал РФ

Президент ПАСЕ Тини Кокс, который в пятницу объявил о существовании консенсуса по поводу наказания России в организации, не захотел признавать собственную ошибку прошлых лет, когда он системно защищал РФ в этой организации.

Об этом он сказал в разговоре с ЕвроПравдой во время пресс-конференции в Страсбурге.

Отвечая на вопрос о том, не стоит ли ему лично и другим адвокатам России, добившимся снятия санкций с России в ПАСЕ в 2019 году без выполнения ею условий, признать свою ошибку, Тини Кокс сказал, что уважает такое мнение, но хочет говорить только о действующем положении вещей.

"Мы говорим не о том, кто когда-то был виноват. В настоящее время виновата только Российская Федерация, которая вторглась в Украину", - подчеркнул он.

Впрочем, по его мнению, из-за решения 2019 года, когда Россию восстановили в правах в ПАСЕ, у Запада есть ощущение, что он исчерпал возможности для диалога. "Никто не может сказать, что у России не было возможности вернуться в цивилизованный мир... Прекращение ее участия в ПАСЕ – это ее, а не наше решение. Начав войну против Украины, Россия дала ответ, что она не может быть частью нашей организации", – добавил Кокс.

Депутат намекнул, что для возвращения в Совет Европы россияне должны сменить правящий режим.

"Для граждан Российской Федерации это тяжелый день. Но Совет Европы создан не для членства России в нем. У нас есть принципы, которые нужно соблюдать... Могу лишь призвать их стремиться к тому, чтобы их правительство вернулось к здравому смыслу", - добавил депутат.

Действующего президента ассамблеи Тини Кокса (депутат из группы крайних левых, Нидерланды) многие годы считали одним из самых пророссийских депутатов ассамблеи, поэтому примечательно, что он даже выступил с жестким осуждением действий РФ, объяснив, что прекращение ее участия в Совете Европы неизбежно. "Во всех частях СЕ есть четкое понимание, что мы должны в сильнейших выражениях осудить столь грубое нарушение Устава СЕ Российской Федерацией", - заявил он

Напомним, что после 2014 года на Россию наложили санкции в ПАСЕ, однако Москва в ответ приступила к шантажу организации, прекратив уплату бюджетных взносов и угрожая выйти из СЕ. Под этим шантажом в 2019 году ассамблея вопреки собственным решениям сняла с России все санкции и уничтожила санкционные механизмы ПАСЕ. Как тогда писала "Европейская правда", это решение серьезно подорвало авторитет Совета Европы как такового, однако тогда эксперты, а также ЕвроПравда настаивали, что Украина должна оставаться в организации, доказывая, что СЕ должен восстановить давление на Россию.

Подробно о намерениях Запада читайте в LIVE-трансляции БОРЬБА ЗА САНКЦИИ. Действия США, Европы и мира в день нападения на Киев.

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