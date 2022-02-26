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Кипр заявил, что не будет блокировать отключение РФ от SWIFT

Суббота, 26 февраля 2022, 11:08

Кипр заявил, что не будет блокировать отключение Российской Федерации от международной платежной системы SWIFT.

Об этом написал в Twitter глава МИД Дмитрий Кулеба, пишет "Европейская правда".

"Удалось. Кипр заявил, что не будет блокировать отключение РФ от SWIFT. Украинская дипломатия продолжает работать 24/7 и добиваться важных решений для защиты Украины от российских захватчиков", - написал Кулеба.

В субботу американские СМИ сообщили, что в США серьезно рассматривают отключение России от платежной системы SWIFT за полномасштабную агрессию против Украины, и согласие на этот шаг начинает появляться в Европе.

Напомним, президент США Джо Байден ранее сказал, что Россию не отсоединяют от SWIFT из-за позиции Европы.

Однако после этого настроения начали меняться. Италия, ранее выступавшая против, изменила свою позицию. Также сообщалось, что против отключения выступают Германия, объяснившая єто интересами "бабушек из России", и Венгрия.

Подробно о намерениях Запада читайте в LIVE-трансляции Борьба за санкции. Действия США, Европы и мира в день нападения на Киев

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Кипр Война с РФ санкции

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