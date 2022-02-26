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Хорватія готує підтримку для України — Кулеба

Субота, 26 лютого 2022, 11:34

Хорватія готує рішення на підтримку України в умовах війни.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба після телефонної розмови з главою МЗС Хорватії Горданом Грличем-Радманом.

"Загреб пам’ятає, як Україна на початку 90-х конкретними рішеннями допомогла хорватам у Вітчизняній війні. Тепер Хорватія готує рішення, щоб віддячити. Я також подякував за підтримку санкцій ЄС проти російських загарбників", - розповів Дмитро Кулеба.

Раніше Кулеба повідомив, що Бельгія розглядає варіанти допомоги Україні.

Нідерланди ухвалили рішення "якнайшвидше" відправити до України 200 зенітних ракет Stinger.

У п'ятницю до України з Польщі прибула колона вантажівок з боєприпасами.

Загалом вже 27 країн погодилися надати більше зброї, медикаменти та іншу військову допомогу Україні для боротьби з військовим російським вторгненням.

Детально про наміри Заходу читайте в LIVE-трансляції БОРОТЬБА ЗА САНКЦІЇ. Дії США, Європи та світу у день нападу на Київ.

Про військові дії у третій день вторгнення читайте тут: Росія почала атакувати Київ. ОНЛАЙН.

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Війна з РФ Хорватія Кулеба

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