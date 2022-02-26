Хорватія готує підтримку для України — Кулеба
Хорватія готує рішення на підтримку України в умовах війни.
Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба після телефонної розмови з главою МЗС Хорватії Горданом Грличем-Радманом.
"Загреб пам’ятає, як Україна на початку 90-х конкретними рішеннями допомогла хорватам у Вітчизняній війні. Тепер Хорватія готує рішення, щоб віддячити. Я також подякував за підтримку санкцій ЄС проти російських загарбників", - розповів Дмитро Кулеба.
Розмова з хорватським колегою Горданом Грличем-Радманом. Загреб пам’ятає, як Україна на початку 90-х конкретними рішеннями допомогла хорватам у Вітчизняній війні. Тепер Хорватія готує рішення, щоб віддячити. Я також подякував за підтримку санкцій ЄС проти російських загарбників.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 26, 2022
Раніше Кулеба повідомив, що Бельгія розглядає варіанти допомоги Україні.
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