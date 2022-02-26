Хорватия готовит поддержку для Украины

Хорватия готовит решение в поддержку Украины в условиях войны.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба после телефонного разговора с главой МИД Хорватии Горданом Грличем-Радманом.

"Загреб помнит, как Украина в начале 90-х конкретными решениями помогла хорватам в Отечественной войне. Теперь Хорватия готовит решение, чтобы отблагодарить. Я также поблагодарил за поддержку санкций ЕС против российских захватчиков", - рассказал Дмитрий Кулеба.

Розмова з хорватським колегою Горданом Грличем-Радманом. Загреб пам’ятає, як Україна на початку 90-х конкретними рішеннями допомогла хорватам у Вітчизняній війні. Тепер Хорватія готує рішення, щоб віддячити. Я також подякував за підтримку санкцій ЄС проти російських загарбників. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 26, 2022

Ранее Кулеба сообщил, что Бельгия рассматривает варианты помощи Украине.

Нидерланды приняли решение "как можно скорее" отправить в Украину 200 зенитных ракет Stinger.

В пятницу в Украину из Польши прибыла колонна грузовиков с боеприпасами.

В общей сложности уже 27 стран согласились предоставить больше оружия, медикаменты и другую военную помощь Украине для борьбы с военным российским вторжением.

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