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Хорватия готовит поддержку для Украины

Суббота, 26 февраля 2022, 11:34

Хорватия готовит решение в поддержку Украины в условиях войны.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба после телефонного разговора с главой МИД Хорватии Горданом Грличем-Радманом.

"Загреб помнит, как Украина в начале 90-х конкретными решениями помогла хорватам в Отечественной войне. Теперь Хорватия готовит решение, чтобы отблагодарить. Я также поблагодарил за поддержку санкций ЕС против российских захватчиков", - рассказал Дмитрий Кулеба.

Ранее Кулеба сообщил, что Бельгия рассматривает варианты помощи Украине.

Нидерланды приняли решение "как можно скорее" отправить в Украину 200 зенитных ракет Stinger.

В пятницу в Украину из Польши прибыла колонна грузовиков с боеприпасами.

В общей сложности уже 27 стран согласились предоставить больше оружия, медикаменты и другую военную помощь Украине для борьбы с военным российским вторжением.

Подробно о намерениях Запада читайте в LIVE-трансляции Борьба за санкции. Действия США, Европы и мира в день нападения на Киев.

О военных действиях в третий день вторжения читайте здесь: Россия начала атаковать Киев. ОНЛАЙН.

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Война с РФ Хорватия Кулеба

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